Политолог объяснил требование Путина к переговорам по Украине

Любые договоренности по Украине должны касаться всей системы европейской безопасности с обязательствами США и Евросоюза. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Евгений Минченко, комментируя заявление президента России Владимира Путина, сделанное в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, о недоверии к Западу.

«Путин снова показал готовность России к переговорам. При этом он совершенно справедливо отметил, что Западу доверять нельзя. У нас уже есть печальный опыт Минских соглашений. Поэтому полагаю, что если какой-то диалог и будет, то без прекращения огня, чтобы Украина и ее покровители не использовали передышку для усиления ВСУ», — подчеркнул политолог.

Он допустил, что в результате переговоров по Украине будет выстроена сложная система договоров, которая закрепит обязательства всех сторон, включая США и ЕС.

В интервью Киселеву Путин рассказал о возможности достижения «честного соглашения» с Западом. При этом глава государства подчеркнул, что не верит никому. России, по его словам, необходимы гарантии, четко прописанные и достойные доверия.

Российский лидер также отметил, что Москва готова к переговорам по Украине, основанным на реальности.

Ранее Путин предупредил о последствиях ввода польских войск на Украину.