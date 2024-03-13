Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил требование Путина к переговорам по Украине

Политолог Минченко: диалог по Украине коснется всей системы безопасности в ЕС

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Любые договоренности по Украине должны касаться всей системы европейской безопасности с обязательствами США и Евросоюза. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Евгений Минченко, комментируя заявление президента России Владимира Путина, сделанное в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, о недоверии к Западу.

«Путин снова показал готовность России к переговорам. При этом он совершенно справедливо отметил, что Западу доверять нельзя. У нас уже есть печальный опыт Минских соглашений. Поэтому полагаю, что если какой-то диалог и будет, то без прекращения огня, чтобы Украина и ее покровители не использовали передышку для усиления ВСУ», — подчеркнул политолог.

Он допустил, что в результате переговоров по Украине будет выстроена сложная система договоров, которая закрепит обязательства всех сторон, включая США и ЕС.

В интервью Киселеву Путин рассказал о возможности достижения «честного соглашения» с Западом. При этом глава государства подчеркнул, что не верит никому. России, по его словам, необходимы гарантии, четко прописанные и достойные доверия.

Российский лидер также отметил, что Москва готова к переговорам по Украине, основанным на реальности.

Ранее Путин предупредил о последствиях ввода польских войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами