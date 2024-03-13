В МИД РФ предупредили о риске разрастания украинского конфликта

Кризис на Украине может обрести европейский масштаб из-за политики западных стран. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что необдуманные провокации со стороны всего одной или двух стран — членов НАТО или Европейского союза (ЕС) могут привести к разрастанию украинского конфликта. В таком случае он выйдет за свои географические рамки, а его развитие станет бесконтрольным.

«Вопрос сегодня — как избежать риска дальнейшей эскалации? <...> Ответ, наверное, и прост, и сложен одновременно. Нужно перестать поставлять вооружения [на Украину], перестать выделять деньги в таких количествах <...> на террористические акты [президента Украины Владимира] Зеленского <...>, остановить поставки оружия», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, во время мероприятия представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала недавнее заявление директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса о необходимости поддержать удары украинских войск по Крыму. Как сказала дипломат, подобные высказывания являются подстрекательством к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее в РФ заявили о готовности к любому сценарию развития событий в случае ввода западных войск на Украину.