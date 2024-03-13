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В Германии подтвердили сообщения о модернизации Taurus

Минобороны Германии подтвердило сообщения о модернизации ракет Taurus

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AP

В Минобороны ФРГ подтвердили сообщения о модернизации крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

При этом в ведомстве обратили внимание, что это «регулярный» процесс, не связанный с дискуссиями по отправке Taurus на Украину.

«И эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, необходимы, применимы к каждой системе», — констатировал представитель Минобороны страны.

В Германии главным спорным моментом в вопросе поставок крылатых ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) является дальность действия этих боеприпасов, которая составляет 500 км. В стране дискутировали, можно запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил стороннику отправки Taurus Киеву, депутату бундестага Йохану Вадефулю, что оставить боеприпасы в ФРГ — это благоразумный шаг.

Накануне стало известно, что Германия приведет в состояние готовности все имеющиеся у нее ракеты Taurus. Речь идет примерно о 600 боеприпасах. Но их точное число не называют, так как эта информация является секретной.

Ранее журналисты выяснили, как Германия «готовится к войне» с Россией.

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