В МИД РФ заявили о начале раздела Украины ее союзниками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправить войска на Украину говорят о начале раздела страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», — пояснила Захарова.

Она добавила, что еще одним признаком раздела страны является нежелание стран – членов альянса принять Украину в НАТО, так как все они должны признать ее границы.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Франции Макрон выбрал украинский конфликт главной темой на выборах в Европейский парламент. Этим он поставил в сложное политическое положение главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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