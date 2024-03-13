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В МИД РФ заявили о начале раздела Украины ее союзниками

Захарова: слова Макрона о войсках на Украине говорят о старте раздела страны

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Gonzalo Fuentes/Pool/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправить войска на Украину говорят о начале раздела страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», — пояснила Захарова.

Она добавила, что еще одним признаком раздела страны является нежелание стран – членов альянса принять Украину в НАТО, так как все они должны признать ее границы.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Франции Макрон выбрал украинский конфликт главной темой на выборах в Европейский парламент. Этим он поставил в сложное политическое положение главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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