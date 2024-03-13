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Молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визит в Россию

Премьер Молдавии: политиков могут привлечь к ответственности за визит в Россию

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в ходе брифинга заявил, что молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визит в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьера, ответственность может наступать за действия, направленные против государства.

«Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан — чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе», — пояснил Речан.

До этого глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул говорила, что власти Молдавии конфликтуют с Россией, чтобы втянуть республику в НАТО. По ее словам, президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (PAS) пытаются представить Россию в виде агрессора, чтобы увеличить шансы на вступление в военный блок.

Ранее в Венгрии высказалась о намерении Молдавии вступить в Европейский союз.

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