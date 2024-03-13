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В МИД РФ заявили, что США хотят добиться снижения явки на выборах президента в России

Захарова: администрация Байдена хочет снизить явку на выборах президента РФ

Администрация президента США Джо Байдена хочет добиться снижения явки на выборах президента РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, такую задачу Белый дом поставил перед американскими неправительственными организациями (НПО).

«Хотелось бы напомнить администрации Байдена: 15-17 марта выбирают президента Российской Федерации, а президента США будут выбирать в этом же году, но чуть позже. Это разные выборы», — прокомментировала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что атакой дронов Украина пытается сорвать выборы, либо помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. По его словам, атаки на беспилотников на российской территории происходят на фоне неудач Украины на линии соприкосновения.

Также генконсул Российской Федерации в Нью-Йорке Александр Захаров говорил, что власти США планируют обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных на территориях российских дипломатических миссий.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.

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