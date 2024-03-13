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Лавров анонсировал создание альянса подсанкционных стран

Лавров: альянс пострадавших от санкций стран готовится сказать свое веское слово

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны, которые пострадали от рестрикций Запада, объединятся в альянс и сделают серьезное заявление. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Особое внимание на международной арене уделяется сближению позиций и взаимодействию тех государств, которые уже стали жертвами санкционной войны <…>. Это достаточно серьезный альянс единомышленников», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства на заседании Попечительского совета фонда им. А.М. Горчакова.

Он выразил уверенность, что альянс подсанкционных стран еще скажет «свое веское слово» по всем этим вопросам.

Лавров обратил внимание, что «истеричная реакция Запада» на укрепление позиций РФ и на спецоперацию ускорила формирование многополярного мира.

До этого на Западе признали крах своей гегемонии. Шведский аналитик Ларс Берн заявил, что «глобалисты» Запада уже проиграли, мир на данном этапе наблюдает конец 500-летней гегемонии США и ЕС.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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