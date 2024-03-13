В Казахстане пообещали пресекать резкие высказывания депутатов о России

Глава нижней палаты парламента Казахстана (Мажилис) Ерлан Кошанов в ходе встречи с главой Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что будет пресекать резкие высказывания депутатов о России. Об этом сообщает портал Orda.

«Мы договорились (с Матвиенко и Володиным. — «Газета.Ru»), что обоюдно будем работать над этим», — поделился Кошанов.

До этого правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. И.о. главы правительства был назначен Роман Скляр, второй этнически русский политик на этой должности.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев говорил, что сохранение Скляра на посту было бы «не очень удивительным», при этом отношения страны с РФ в этом случае вряд ли изменятся.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.