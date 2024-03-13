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Эксперт: воинственными заявлениями Макрон набивает себе политические очки

Политолог Гасанов: воинственными заявлениями Макрон привлекает к себе внимание

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Gonzalo Fuentes/Pool/Reuters

Заявляя о возможной отправке войск НАТО на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон набивает себе политические очки. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов. Он допустил, что французский лидер устал быть на вторых ролях.

«Он руководствуется, наверное, тем, что на него постоянно оказывается давление. Дескать, Франция ничего не платит, в то время как Германия 17 миллиардов евро вложила в Украину, в ее вооружение. А французы, мол, отсиживаются в сторонке. Макрон же хочет показать, что, дескать, нет, мы как бы лидеры», — сказал Гасанов.

Он добавил, что это «типичное французское поведение», которое Макрон и ранее неоднократно демонстрировал.

27 февраля Макрон заявил, что на состоявшейся в Париже конференции по украинскому конфликту с участием глав государств и правительств стран ЕС, а также высокопоставленных чиновников США, Канады и Великобритании, обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV сообщил, что Киеву не нужны французские военные.

Ранее французский политик заявил, что вся Россия смеется над Макроном.

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