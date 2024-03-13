Песков оценил важность интервью Путина Киселеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов охарактеризовал интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву как важное и актуальное.

«Важное, актуальное. Главным образом (в нем затронуты, — «Газета.Ru»), конечно, внутренние темы. Приоритеты — это экономика, социальное развитие, демография», — заявил Песков.

Песков также отметил, что в интервью Путин оценил место России в будущем и высказался о международных делах.

Интервью Путина журналистку Киселеву было опубликовано утром 13 марта. В нем российский президент, в частности, сказал, что страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении Российской Федерации на фоне проводимой ею специальной военной операции на Украине, должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них таких линий не будет. Также Путин вспомнил, что когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему принять участие в выборах главы государства, он сказал, что не готов.

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