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Погранохрану США предупредили о массовом наплыве беженцев с Гаити

Погранохрана США приведена в состояние высокой готовности из-за беженцев с Гаити

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Ralph Tedy Erol/Reuters

Пограничная охрана США в Майами (штат Флорида) приведена в состояние повышенной готовности в связи с возможным наплывом беженцев с Гаити, где частично введен режим чрезвычайного происшествия на фоне распада правительства. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на документ.

В письме говорится, что гаитян, которые выйдут в открытое море, по всей вероятности, не удастся вернуть на островное государство из-за нестабильной там обстановки. При этом они не смогут в ближайшее время пройти процесс репатриации.

В документе прописано, что береговая охрана может не останавливать суда из Гаити, однако, если нелегалы начнут массово высаживаться на американский берег, это «подорвет способность выполнять» другие задачи местной охраны.

По данным Организации Объединенных Наций, за последние дни около 15 тысяч жителей Гаити стали беженцами.

12 марта по результатам международных переговоров на Ямайке президент Гайаны Ирфаан Али объявил, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри уходит с поста в переходный политический период. Власть временно перейдет к переходному президентскому совету.

Ранее Блинкен прибыл на Ямайку.

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