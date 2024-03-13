Президент Польши объяснил, почему Украину нельзя поддерживать войсками

Остановить конфликт на Украине можно только через поставки оружия и денег без отправления войск западными странами, считает президент Польши Анджей Дуда. Об этом политик заявил в интервью Bloomberg.

«Единственная возможность [остановить конфликт], не оказавшись вовлеченным в него напрямую, <...> — поставки вооружений, оказание финансовой поддержки [Киеву]», — сказал Дуда.

По мнению польского президента, поддержка Украины должна быть только такой, а подвергать риску жизни солдат стран Запада не нужно. Если же конфликт разрастется настолько, что НАТО придется отправить войска на помощь Киеву, то цена мира будет «действительно очень высокой».

9 марта газета Politico сообщила, что Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западные войска в Украину. Журналисты пишут, что пока, помимо Парижа, эту идею всерьез готовы рассматривать только страны Прибалтики.

Позднее в МИД Польши заявили, что идея об отправке войск на помощь Киеву «не является немыслимой».

Ранее президент США Джо Байден предложил Польше кредит на модернизацию армии.