США отказались обеспечивать безопасность выездного голосования на выборах президента РФ

Власти США планируют обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных на территориях российских дипломатических миссий, в связи с чем генконсульство России в Нью-Йорке было вынуждено не проводить выездное голосование в рамках выборов президента на территории консульского округа. Об этом сообщил генконсул Российской Федерации в Нью-Йорке Александр Захаров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российские дипломаты находятся в тесном контакте с Госдепартаментом США и его подразделениями, а также с подразделениями Управления департамента полиции Нью-Йорка по этому вопросу. Туда были направлены обращения с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках.

Был получен ответ. Американская сторона обеспечить безопасность только на избирательных участках в посольстве в Вашингтоне, в генконсульстве в Нью-Йорке и на территории генконсульства в Хьюстоне.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее сообщалось, что Путин заявлял Ельцину о своей неготовности стать президентом России.