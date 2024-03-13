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Хиллари Клинтон резко высказалась о Путине и Трампе

Хиллари Клинтон: проголосовать за Трампа значит проголосовать за Путина

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Jacquelyn Martin/AP

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что поддерживающие бывшего президента США Дональда Трампа на выборах симпатизируют политике президента России Владимира Путина, по ее словам, проголосовать за Трампа — значит проголосовать «за команду Путина». Своим мнением она поделилась на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«С каждым днем это становится все очевиднее: голосование за Трампа равносильно голосованию за команду (президент РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина», — написала она.

До этого бывший президент США Билл Клинтон заявил, что в период своего пребывания в Белом доме он якобы предпринял все возможное для превращения России в партнера США. По словам американского президента, он не жалеет об усилиях по сближению с России. В качестве примера таких усилий Клинтон напомнил о подписанном в 1997 году Основополагающем акте Россия — НАТО.

Ранее активисты сорвали речь Хиллари Клинтон об Украине.

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