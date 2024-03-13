Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать выборы

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости заявил, что главная цель атаки украинских дронов на российские регионы заключается в том, чтобы сорвать президентские выборы или помешать их проведению.

По его словам, атаки на беспилотников на российской территории происходят на фоне неудач Украины на линии соприкосновения.

«Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое», — сказал Путин.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.