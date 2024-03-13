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Путин дал оценку работе правительства Мишустина

Путин на вопрос о смене Мишустина заявил, что кабмин работает удовлетворительно

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Правительство при премьере Михаиле Мишустине работает удовлетворительно, но и пока неправильно размышлять о смене руководителя кабинета министров, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

При этом российский лидер уточнил, что сейчас в целом рассуждать о формировании кабмина некорректно, так как еще не прошло голосование на президентских выборах.

«Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. <...> В целом правительство работает, результаты же очевидные, это объективные данные. Правительство работает вполне удовлетворительно», — добавил Путин, отвечая на вопрос Киселева о том, сохранит ли Мишустин должность премьера после выборов.

Правительство Михаила Мишустина было сформировано в январе 2020 года. Он сменил на посту премьер-министра Дмитрия Медведева. Бывший премьер после ухода с поста главы правительства стал зампредседателя Совета Безопасности России.

Ранее в кабмине определились с куратором по задачам, поставленных Путиным.

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