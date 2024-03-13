Путин: США развивают ядерные силы, но это не значит, что готовы развязать ядерную войну

США продолжают развивать свои ядерные силы, однако это не означает, что они намерены начать ядерную войну в ближайшем будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для «России 1» и РИА Новости.

Путин отметил, что как у России, так и у США существуют ядерные триады, но при этом подчеркнул, что триада России более современна.

«Сейчас они ставят перед собой задачу модернизировать свои ядерные возможности, делать их более современными и эффективными. У нас тоже есть понимание об этом. Мы также развиваем все компоненты наших ядерных сил. Однако это не означает, что, по моему мнению, они готовы начать ядерную войну прямо завтра. Может быть, они хотят это сделать, но мы готовы», — подчеркнул президент.

Путин также заявил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости страны. Он отметил, что условия применения Россией ядерного оружия прописаны в ее Стратегии национальной безопасности.

Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Президент рассказал о самой современной в мире ядерной триаде РФ, готовности провести испытания, если их проведут США, и подтвердил готовность к мирным переговорам с Украиной «на тех реалиях, которые сложились на земле». Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.