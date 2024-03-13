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Путин заявил, что присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя

Путин: присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Его интервью Дмитрию Киселеву приводит РИА Новости.

Путин отметил, что западные военнослужащие уже давно находятся на Украине. Они присутствовали там еще до государственного переворота 2014 года, а после него их число кратно возросло. Сейчас они находятся на Украине и впрямую, как советники, и в качестве иностранных наемников непосредственно участвуют в боевых действиях, неся при этом потери.

При этом Путин подчеркнул, что если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то это не изменит ситуации на поле боя. Так же как сейчас ничего не меняет поставка Киеву вооружений.

До этого президент РФ Владимир Путин допустил, что Российская Федерация может провести ядерные испытания, если США сделают то же самое.

Ранее Путин рассказал, что будет, если войска США появятся на Украине.

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