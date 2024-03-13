Путин о Западе: «я никому не верю»

Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал о возможности достижения «честного соглашения» с Западом. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что не верит никому, России необходимы гарантии, четко прописанные и достойные доверия, сообщает РИА Новости.

«Мне не хочется это говорить, но я не могу полагаться на слова. Нам требуются гарантии, и они должны быть ясными и убедительными. Мы должны верить в них. Вот об этом идет речь», — отметил он в ходе беседы с журналистом.

Путин подчеркнул, что «в настоящее время, возможно, рано говорить о конкретных шагах».

«Однако мы точно не пойдем на пустые обещания», — добавил глава российского государства.

Глава государства пояснил, что предпочитает опираться на факты, а не на пустые обещания и разговоры о доверии.

«Когда мы принимаем решения на таком уровне, ответственность за их последствия огромна. Поэтому мы не совершим ничего, что не соответствует интересам нашей страны», — подчеркнул Путин.

Также президент РФ вновь заявил о готовности России к переговорам по Украине. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский «издал декрет, запрещающий вести переговоры» с Россией. По его словам, украинский лидер должен отменить этот декрет.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.