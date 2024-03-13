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Стало известно точное время выхода интервью Путина Киселеву

Интервью Путина Киселеву выйдет на «России 1» в 10:00 в среду

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новое интервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы »Россия сегодня» и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву будет транслироваться на телеканале «Россия 1» и на ресурсах РИА Новости в среду в 10:00. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Киселев предварительно анонсировал обширное интервью с Путиным, которое будет показано на телеканале «Россия 1» и на портале РИА Новости. В ходе беседы будут рассмотрены новые угрозы со стороны Запада и прояснены ключевые аспекты.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом с ежегодным посланием не содержит признаков работы над ошибками, оно предназначено для внутреннего пользования. Обращение Байдена к конгрессу «разительно отличалось» от послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, причем в худшую для американского лидера сторону, отметил вице-спикер.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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