Шведский офицер раскрыл ложь Запада о России

Граждане Швеции не хотели присоединения страны к НАТО, которое было продиктовано мифами политических элит о якобы угрозе со стороны России. Об этом в интервью SwebbTV заявил бывший представитель «Шведских демократов» и отставной офицер Вооруженных сил Швеции Рогер Рихтхофф.

По его словам, шведам «внушается «ложный постулат» о том, что перед миром встала величайшая угроза со времен Второй мировой войны».

«Старательно вдалбливая этот посыл, правящий класс добился признания шведского народа и пропихнул свою мошенническую повестку, основанную на обмане», — сказал Рихтхофф.

11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, после чего страна официально стала членом альянса. Представители государства при этом заявили, что не видят в настоящее время необходимости в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года вместе с Финляндией. 4 апреля 2023 года Финляндия стала полноправным членом НАТО.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.