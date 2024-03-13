ХАМАС согласился на перемирие с Израилем и освобождение заложников. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По условиям перемирия, военные действия будут прекращены на шесть недель, ХАМАС со своей стороны пойдет на освобождение всех заложников, кроме здоровых мужчин призывного возраста. За каждого израильтянина будет освобождено 10 палестинских заложников. Отмечается, что план также предполагает постепенное возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа. При этом в ХАМАС заявили о сомнениях в связи с отказом Израиля от прекращения боевых действий по истечении перемирия. В ближайшее время стороны продолжат уточнять условия соглашения на переговорах в Каире.

До этого ХАМАС отверг условия Израиля по возвращению населения на север Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.