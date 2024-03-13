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В Анкаре заявили, что слова Эрдогана о «последних выборах» не означают ухода из политики

Ak Parti: слова Эрдогана о «последних выборах» не означают ухода из политики

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Umit Bektas/Reuters

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик заявил, что слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о «последних выборах» не означает его уход из политики. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

По словам Челика, Эрдоган сделал заявление о «последних выборах», ссылаясь на конституционное ограничение своих обязанностей. Это не обещание уйти из политики. Такой политической повестки дня не имеется.

8 марта глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

После этого бывший глава министерства юстиции Турции, депутат Бекир Боздаг не исключил выдвижения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана еще на один срок, несмотря на его слова о завершении политической карьеры.

Ранее президент Турции приравнял премьера Израиля и его правительство к Гитлеру и Муссолини.

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