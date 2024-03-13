Киселев анонсировал большое интервью Путина

Генеральный директор Международной медиагруппы »Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев объявил о предстоящем интервью с президентом России Владимиром Путиным для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Киселев уточнил, что после двухчасового обращения Путина возникло множество новых вопросов, включая угрозы со стороны Запада, требующие актуальных оценок.

Съемочная группа уже находится в Кремле, готовясь к большому интервью, где будут поставлены многие точки над i, добавил журналист.

Президент Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, оценив ход спецоперации на Украине, сообщив о новых поставках вооружений и объявив о запуске национальных проектов для развития страны.

Интервью будет показано в среду, 13 марта, на телеканале «Россия 1» и ресурсах РИА Новости.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом с ежегодным посланием не содержит признаков работы над ошибками, оно предназначено для внутреннего пользования. Обращение Байдена к конгрессу «разительно отличалось» от послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, причем в худшую для американского лидера сторону, отметил вице-спикер.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.