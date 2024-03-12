Путин рассказал о чувстве вины перед жителями Донбасса и Новороссии

Президент РФ Владимир Путин признался в наличии у него чувства вины за то, что некоторое время про жителей Донбасса и Новороссии «забывали». Его слова передает ТАСС.

Глава государства 12 марта провел встречу с победителями ежегодного конкурса управленцев «Лидеры России». Также в мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов. При этом он заявил, что его поразило, что на территории Донбасса и Новороссии живут «такие же русские люди».

Эта фраза привлекла внимание собравшихся. В результате Путин подчеркнул, что сказанное Лысовым — очень важно.

«В этом-то все и дело! Чувство такое вины даже. Мы как бы про них немножко даже забывали, что они такие же, как и мы — русские люди», — подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства рассказал о регулярных встречах с руководителями новых регионов страны. По словам Путина, он часто видится с губернаторами этих российских субъектов и находится в курсе происходящего там. В частности, буквально четыре дня назад у него была встреча с главой Запорожской области Евгением Балицким.

Ранее Путин выразил надежду на быстрое вливание Донбасса и Новороссии в общероссийское пространство.