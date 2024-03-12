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Путин пообещал посетить Якутию

Путин заявил, что намерен посетить Якутию в ближайшее время

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kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин анонсировал свой визит в Якутию. Об этом он заявил на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», передает РИА Новости.

Говоря о сроках поездки в регион, президент уточнил, что намерен посетить Якутию в ближайшее время.

«Мы как и договорились, в ближайшее время я к вам обязательно приеду», — отметил российский лидер.

Глава государства обратил внимание, что уже есть договоренность с руководством Якутии наметить, какие именно вопросы станут ключевыми на обсуждении плана развития республики.

В середине января Путин объяснил отмену визита в Якутию сложными метеоусловиями и пообещал посетить регион весной или летом. Российский лидер подчеркнул, что у него есть планы посетить республику площадью с пять или шесть Франций, обладающую колоссальными природными ресурсами.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» отметил, что глава государства обязательно посетит Якутию в будущем.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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