Путин заявил об уверенности РФ в экономике и социальной сфере

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время страна чувствует себя абсолютно уверенно и уверенно смотрит в завтрашний день. Его слова передает ТАСС.

Глава государства 12 марта провел встречу с победителями ежегодного конкурса управленцев «Лидеры России». Во время мероприятия он прокомментировал темпы развития страны.

«Мы сейчас чувствуем себя абсолютно уверенно и уверенно смотрим в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности», — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на ситуацию в сфере добычи нефти и газа. По его словам, человечество еще долго будет использовать углеводороды. В связи с этим инженерам-нефтяникам хватит работы «на 100 лет» вперед, отметил президент.

7 марта Путин провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. В ходе беседы главе государства задали вопрос, какие темы стали для него самыми значимыми в прошлом году. При этом российский лидер рассказал, что наиболее важными для себя вопросами считает ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и развитие экономики.

Ранее Путин пошутил, что хотел бы продемонстрировать «известный жест» всем недоброжелателям РФ.