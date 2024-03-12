Иностранцы после «Лидеров России» решили получить гражданство РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в конкурсе «Лидеры России» хотят участвовать и граждане других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«<…> Все больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране, и показывают свое желание работать в России», — сказал глава государства на встрече с победителями конкурса управленцев в Кремле.

По его словам, 29 иностранных участников выразили желание получить российское гражданство. Это жители США, Франции, Греции, Болгарии и стран СНГ. Путин подчеркнул, что для конкурсантов предусмотрен облегченный порядок получения российского гражданства.

До этого Путин назвал конкурс «Лидеры России» самым крупным кадровым форумом в мире. Поздравляя победителей конкурса управленцев, он напомнил, что это уже пятый выпуск. За эти годы на конкурсе зафиксировали более миллиона участников.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.