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Иностранцы после «Лидеров России» решили получить гражданство РФ

Путин: 29 иностранных участников «Лидеров России» хотят получить гражданство РФ

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в конкурсе «Лидеры России» хотят участвовать и граждане других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«<…> Все больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране, и показывают свое желание работать в России», — сказал глава государства на встрече с победителями конкурса управленцев в Кремле.

По его словам, 29 иностранных участников выразили желание получить российское гражданство. Это жители США, Франции, Греции, Болгарии и стран СНГ. Путин подчеркнул, что для конкурсантов предусмотрен облегченный порядок получения российского гражданства.

До этого Путин назвал конкурс «Лидеры России» самым крупным кадровым форумом в мире. Поздравляя победителей конкурса управленцев, он напомнил, что это уже пятый выпуск. За эти годы на конкурсе зафиксировали более миллиона участников.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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