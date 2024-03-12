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США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

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Tobias SCHWARZ/Reuters

США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на $400 миллионов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины», — говорится в материале.

В материале отмечается, что официальные лица, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что объявление ожидается позже во вторник.

До этого полковник американской армии в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен заявил, что президент США Джо Байден должен понимать, что поддержка Украины является тяжким бременем, а окружение главы государства и вовсе считает, что «проект Украина» подходит к финалу.

Незадолго до этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена включила в проект федерального бюджета на 2025 год свой прежний запрос к конгрессу страны, касающийся выделения дополнительных средств на помощь Украине.

Ранее США начали обсуждать военную помощь Украине с еще одной страной.

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