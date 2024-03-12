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В МИД Венгрии спрогнозировали поражение Украины в конфликте с РФ

Глава МИД Венгрии Сийярто усомнился в способности Украины одолеть РФ

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AP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уверен, что Украине не удастся одержать победу в рамках вооруженного конфликта с РФ. Глава внешнеполитического ведомства республики сделал соответствующее заявление в ходе интервью для газеты The Washington Times.

По его словам, в настоящее время российские войска набирают силы и постепенно продвигаются вперед на поле боя. В то же время министр отметил, что боевые действия должны завершиться мирными переговорами между Москвой и Киевом.

«Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ», — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что венгерские власти продолжают отказываться от поставок вооружений на Украину. При этом республика является единственной страной — членом НАТО, которая приняла такое решение.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что передача большого количества оружия Киеву затянет конфликт и приведет к еще большим потерям. В связи с этим Будапешт уверен в необходимости приложить усилия для достижения мира, резюмировал министр.

Ранее в Венгрии заявили о наличии у бывшего президента США Дональда Трампа секретного плана по урегулированию на Украине.

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