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Медведев заявил, что Россия дает отпор нынешним фашистам

Медведев призвал продолжать давать отпор новым фашистам и сплотиться для победы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия дает отпор нынешним фашистам, победа требует объединения сил. Об этом на митинге-концерте «Вместе! За Россию!» заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, сообщает официальный Telegram-канал политического объединения.

Политик обратил внимание, что россиян объединяет одна идея — жить в сильной стране, которой должен руководить сильный президент.

Председатель партии подчеркнул, что сейчас Россия дает отпор «новым фашистам» и ей нужна консолидация, как вокруг лидера, так и внутри партии.

«Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За Победу! За Россию!» — резюмировал Медведев.

Он назвал Волгоград святым местом, где всегда будет присутствовать определенный символизм. Именно отсюда Советская армия «начала гнать» фашистских захватчиков.

В декабре 2023 года зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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