Молдавия выразила протест послу РФ из-за избирательных участков в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест российскому представителю из-за появления на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) участков для голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Молдавии Олега Васнецова.

По словам дипломата, несмотря на то, что в Приднестровье в текущем году планируют открыть всего шесть участков для голосования (в предыдущие годы их количество доходило почти до 30. — прим. ред.), в Молдавии все равно остались этим недовольны, в связи с чем и выразили протест российскому послу.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Отмечается, что электронное голосование вместе с традиционным форматом на этот раз планируют провести 29 регионов. Участки откроют не только в России, но и за рубежом. Молдавия сообщала, что намерена разрешить открыть всего один.

На пост президента страны претендуют четыре кандидата: выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что жителей Приднестровья пытаются запугать.