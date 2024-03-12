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В Кремле прокомментировали атаки беспилотников и ДРГ на территорию РФ

Песков: террористическая активность продолжается, военные РФ начеку

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношении России продолжается террористическая активность. Его слова приводит ТАСС.

«Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее, со стороны киевского режима», — сказал Песков.

По его словам, российские военные делают все, что необходимо, система ПВО работает.

«Наши военные начеку, СВО продолжается», — добавил представитель Кремля.

В ночь и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезавод под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны прокомментировало попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ.

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