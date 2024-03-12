Премьера Грузии расстроило требование соратника Зеленского

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «печальным» требование освободить грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, с которым выступил глава фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давид Арахамия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявление Арахамии... это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально», — сказал Кобахидзе журналистам.

Он подчеркнул, что сейчас народ Украины находится в сложной ситуации, поэтому в Грузии не собираются вступать в полемику с Арахамией или другими политиками.

Премьер при этом напомнил, что власти Грузии поддерживают украинский народ и выражают солидарность с украинским государством. По его словам, эта солидарность выражается в конкретных действиях, а не только на словах.

12 марта Давид Арахамия, являющийся соратником президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и Россией, возобновленного в 2023 году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя странами.

Ранее адвокат Саакашвили презентовал новую партию в Грузии.