Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьера Грузии расстроило требование соратника Зеленского

Премьер Грузии Кобахидзе опечален требованием Арахамии освободить Саакашвили

close
100%
KobakhidzeOfficial/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «печальным» требование освободить грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, с которым выступил глава фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давид Арахамия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявление Арахамии... это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально», — сказал Кобахидзе журналистам.

Он подчеркнул, что сейчас народ Украины находится в сложной ситуации, поэтому в Грузии не собираются вступать в полемику с Арахамией или другими политиками.

Премьер при этом напомнил, что власти Грузии поддерживают украинский народ и выражают солидарность с украинским государством. По его словам, эта солидарность выражается в конкретных действиях, а не только на словах.

12 марта Давид Арахамия, являющийся соратником президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и Россией, возобновленного в 2023 году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя странами.

Ранее адвокат Саакашвили презентовал новую партию в Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами