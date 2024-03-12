Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил стремление Макрона помочь Украине посредством войск ЕС

Политолог Алексей Чихачев: Франция хочет создать коалицию военной помощи Украине

close
100%
Omar Havana/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявления об отправке европейских войск на Украину фактически не скрывает, что хотел запустить дискуссию о возможной переброске военного контингента НАТО в эту страну. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и международного дискуссионного клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

«Необходимость заявления [Макрона] была обусловлена желанием запустить дискуссию внутри Европейского союза, внутри НАТО, чтобы коллективно вырабатывать какое-то решение», — предположил эксперт.

Кроме прочего, Макрон хотел закрепить за собой лидерские позиции в обсуждении этой темы. Для него очень важно подчеркнуть, что именно Франция первая публично подняла вопрос отправки военнослужащих на Украину. Это вопрос о статусе Франции внутри Евросоюза, внутри Североатлантического альянса, поделился своим видением Чихачев.

Специалист напомнил, что французский президент еще в начале российской спецоперации на Украине остерегал союзников от чрезмерного «унижения» России, призывал сохранить с ней диалог, но сегодня он резко меняет свою позицию.

По мнению Чихачева, сейчас Франция стремится позиционировать себя в качестве своеобразной защитницы Европы, она чувствует особую ответственность, поскольку является единственной в Евросоюзе, у кого есть ядерное оружие.

27 февраля Макрон заявил, что на состоявшейся в Париже конференции по украинскому конфликту с участием глав государств и правительств стран ЕС, а также высокопоставленных чиновников США, Канады и Великобритании, обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

Ранее в МИД РФ высказались об отправке военных НАТО на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами