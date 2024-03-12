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ЕК выделила 1,4 млн евро на журналистские расследования в Северной Македонии

RT: ЕК направит €1,4 млн на программу по развитию демократии в Северной Македонии

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия направит €1,4 млн на программу по развитию демократии и защиты прав человека в Северной Македонии. Ее важным направлением станет развитие расследовательской журналистики, передает RT со ссылкой на соответствующие документы.

Заявляется о планах ЕК продвигать «права и возможности отдельных лиц», защищать основные свободы и бороться с «зарубежным манипулированием информацией». Предполагается, что выделенные средства поспособствуют развитию потенциала расследованиям журналистов, внедрению информации в продвижение и защиту прав человека, борьбу с дезинформацией, киберугрозами.

В целом программа Еврокомиссия направлена на проевропейскую и проамериканскую политику на Балканах, убежден научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, европейское ведомство стремится держать под контролем другие страны, и именно с этой целью реализует подобные инициативы.

«Цели разноплановые и системные — сохранять на Балканах свой контроль или менять политический вектор в свою пользу», — заявил политолог.

Напомним, ЕК также выделяла €2 млн на развитие демократии и борьбу с дезинформацией в Латинской Америке и €5 млн на «поддержку независимых СМИ» Молдавии.

Премьер Северной Македонии ранее подал в отставку перед выборами.

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