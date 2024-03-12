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В Совфеде увидели изменения в политике НАТО по Украине

Пушков: слова главы НАТО об Украине означают сдвиг в политике Запада

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Илья Питалев/РИА Новости

Недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможной капитуляции Украины знаменует сдвиг в стратегии Запада. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что Столтенберг впервые признал, что для урегулирования кризиса необходимо начать переговоры, при этом о возвращении к прежним границам Украины лидер альянса не упомянул.

«Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут», — написал политик.

По его словам, Запад теперь сконцентрировался на сохранении основной территории Украины с перспективой включения ее в западный ареал влияния.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины в рамках вооруженного противостояния с РФ не поможет добиться мира. «Необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация», — заявил руководитель альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова папы Римского Франциска о переговорах.

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