Американский журналист высмеял упрямство Байдена в желании остаться президентом

Обозреватель издания Wall Street Journal Уильям Макгерн написал, что попытки демократов сместить Джо Байдена с президентского поста для молодых так же безнадежны, как попытки отобрать ключи от машины у упрямого деда.

Журналист написал, что некоторые представители демократической партии, могли «фантазировать» о том, чтобы заставить Байдена уйти в отставку. По мнению Макгерна, во время выступления в конгрессе с посланием «О положении союза» Байден продемонстрировал, что считает себя «лучшим демократом», который способен победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах.

«Заставить его отойти в сторону — это все равно что убедить своего упрямого дедушку, что ему пора сдать ключи от машины», — пишет обозреватель.

До этого Трамп в ответ на видеоролик действующего президента Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой — с падениями главы государства.

Ранее на мирный план Трампа по решению украинского конфликта отреагировали в Кремле.