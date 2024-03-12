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Байден может ограничить помощь Израилю, если он нападет на Рафах

Politico: Байден рассмотрит ограничение помощи Израилю в случае вторжения в Рафах

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Evan Vucci/AP

Администрация президента США Джо Байдена может рассмотреть вопрос о возможном ограничении военной помощи Израилю, если еврейское государство вторгнется в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Журналисты пишут, что пока президент США не принимал решений об ограничении военной поддержки, но может это сделать, если Израиль начнет очередную операцию, которая навредит палестинскому мирному населению.

«Он определенно думал об этом», — рассказал источник.

В израильском правительстве рассказали изданию, что вторжение в Рафах не является неизбежным. При этом израильские чиновники отметили, что мирное население должно быть эвакуировано.

Еще один источник заявил, что готовность Байдена предпринять шаг отражает напряжение в его отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль вступил на путь к абсолютной победе в конфликте с палестинским движением ХАМАС. 7 марта он рассказал, что власти страны планируют расширить зону боевых действий. Как он сказал, в скором времени военная операция еврейского государства в секторе Газа затронет и город Рафах.

Ранее в правительстве Израиля назвали примерные сроки окончания операции в секторе Газа.

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