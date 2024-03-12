В России начал действовать запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам президента

12 марта в России вступил в силу запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Такая норма прописана в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Согласно ей, в течение пяти дней до последнего дня голосования и в дни голосования запрещается публикация и размещение в интернете результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и любых других исследований, связанных с проводимыми выборами.

Ранее сообщалось, что три кандидата в президенты России подтвердили участие в «Ночи выборов».

До этого в пресс-службе бюро Службы внешней разведки (СВР) заявили, что США намерены устроить кибератаку на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России для трудностей в подсчете голосов.

Ранее сообщалось, что россиян пригласили прийти на выборы президента всей семьей.