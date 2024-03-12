В Вашингтоне назвали помощь Украине тяжким бременем для Байдена

Полковник американской армии в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен заявил, что президент США Джо Байден должен понимать, что поддержка Украины является тяжким бременем, а окружение главы государства и вовсе считает, что «проект Украина» подходит к финалу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-военного, на Западе в вопросе поддержки Киева царит отчаяние и США с союзниками ищут пути выхода. Президент Байден или, скорее, его ключевой вспомогательный персонал считают Украину безнадежным делом и что проект Украина подходит к концу.

Эксперт отметил, что Байден сейчас сосредоточен на переизбрании и должен понимать, что Украина является тяжким бременем на его плечах.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что военный потенциал Украины становится слабее.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена включила в проект федерального бюджета на 2025 год свой прежний запрос к конгрессу страны, касающийся выделения дополнительных средств на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что США захотели привлечь Японию к военным поставкам для Украины.