К беседе об ударах по Крымскому мосту неправильно подключились два офицера ФРГ

Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц, как и его коллега, который участвовал в обсуждении планов удара по Крымскому мосту, также использовал неверное подключение, но утечки разговора с его стороны не было. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Второй участник перехваченного разговора четырех офицеров бундесвера о крылатых ракетах Taurus также осуществил неверное подключение», — сообщили журналисты.

Отмечается, что информацию об этом подтвердил министр обороны Борис Писториус по итогам специального заседания комитета по обороне бундестага. Глава минобороны уточнил, что речь идет об инспекторе ВВС Инго Герхартце. При этом из расследования следует, что у него не было утечки данных.

11 марта сообщалось, что утечка разговора высокопоставленных военных Германии о планах атаки на Крымский мост стала результатом «российской операции».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Ранее в Раде попросили у ФРГ ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.