Директор ФБР заявил, что террористическая угроза в США вышла на новый уровень

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта террористическая угроза в США перешла на новый уровень. Об этом, ссылаясь на выступление руководителя спецслужбы на слушаниях в комитете сената США по разведке, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос сенаторов об уровне террористической угрозы и риска терактов в США, Рэй отметил, что с 7 октября эта угроза вышла на совершенно иной уровень. В связи с этим директор ФБР отметил, что наступило время для проявления гораздо большей бдительности.

Ранее сообщалось, что в США поймали 17-летнего пранкера, обманом посылавшего спецназ полиции в мечети и на военные базы.

До этого директор ФБР Кристофер Рэй предупредил американских законодателей, что китайские хакеры готовятся «сеять хаос и причинять реальный вред» гражданам США.

Ранее в Вашингтоне подросток совершил вооруженный угон автомобиля ФБР.