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ЕС настаивает на передаче Украине к июлю €2-3 млрд от прибыли российских активов

FT: ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю €2-3 млрд от прибыли активов России

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РИА Новости

Руководство Европейского союза требует передачи Украине прибыли от замороженных российских активов на сумму €2-3 млрд. Об этом со ссылкой на еврочиновников сообщает британская газета Financial Times (FT).

По их словам, Брюссель настаивает на том, чтобы в этом году Киеву было выделено €2-3 млрд за счет прибыли, которая получена от замороженных российских активов.

В настоящее время Европейская комиссия готовит план по передаче средств Украине. О нем будет заявлено до саммита лидеров Евросоюза на следующей неделе. Если Брюссель сможет получить одобрение государств — членов ЕС, то первый транш может быть выплачен уже в июле.

До этого вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев завершил выполнение четырех рекомендаций Еврокомиссии для предоставления переговорной рамки о членстве в Евросоюзе.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что прибыль от замороженных в Европе активов российского Центробанка могла бы быть направлена на решение оборонных задач Украины.

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