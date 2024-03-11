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Зеленский отказался от французской армии

Зеленский заявил, что французские военные не нужны Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что Украине не нужны французские военные.

«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории», — сказал он.

Он уточнил, что если Россия вступит в конфликт с одной из стран НАТО, то французские военные могут быть отправлены в одну из стран Североатлантического алянса. Но напомнил, что украина не является его частью, так что это «будет другой вопрос».

При этом украинский лидер заявил, что «не видит ничего плохого» в том, чтобы отправить технический персонал и военных для обучения украинцев, а также для производства и ремонта вооружений на территории Украины.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует направлять войска на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит проконсультироваться по такому важному вопросу с представителями альянса.

Ранее в НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины.

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