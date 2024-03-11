Путин утвердил нормы о выезде из страны экс-чиновников с доступом к гостайне

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому межведомственная комиссия по защите государственной тайны будет решать вопросы ограничения права на выезд из РФ чиновников, занимавших высокие должности с допуском к гостайне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ расширяет полномочия комиссии, которая теперь может принимать «решения об ограничении права на выезд из РФ лиц, замещавших должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне».

В июле 2023 года Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне. Согласно документу, госслужащие и граждане могут получить доступ к сведениям особой важности, совершенно секретным сведениям или секретным сведениям. Однако тем лицам, которые ознакомились со сведениями особой важности или совершенно секретной информацией, выезд за пределы России будет временно ограничен.

Ранее экс-сотрудник завода по производству боеприпасов стал фигурантом дела о нарушении гостайны.