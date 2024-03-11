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Захарова прокомментировала слова главы МИД Литвы об отправке войск на Украину

Мария Захарова: из «красных линий» у Литвы только границы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что необходимо «упразднить красные линии» в вопросе отправки войск на Украину.

«У Литвы из «красных линий» только границы. Неужто сами отменили?» — говорится в публикации официального представителя российского внешнеполитического ведомства.

11 марта Ландсбергис в интервью изданию Ouest France заявил, что пришло время для обсуждения вопроса об отправке западных военных на Украину.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Ранее в Крыму назвали заявления Макрона по Украине истерикой.

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