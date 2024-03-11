Американская разведка сообщила о нежелании РФ вступать в прямой конфликт с США

Москва не хочет прямого вооруженного конфликта с Вашингтоном и его союзниками по НАТО. Об этом свидетельствует доклад американского разведывательного сообщества, опубликованный на сайте офиса директора Национальной разведки США.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО», — говорится в документе.

При этом в отчете подчеркивается, что РФ продолжит проявлять военную активность. Однако интенсивность этой деятельности будет ниже уровня, превышение которого, по оценкам Москвы, может привести к началу глобального конфликта.

В то же время в американском разведывательном сообществе предупредили, что Россия является «устойчивым и способным» оппонентом.

11 марта на официальном сайте Белого дома был опубликован проект федерального бюджета на 2025 финансовый год. Как следует из документа, администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает значительно увеличить расходы на оборонные нужды в следующем году и запросить у конгресса страны $850 млрд на эти цели.

Ранее в Белом доме оценили возможность отправки американских войск в зону украинского конфликта.