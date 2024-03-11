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Медведев перешел на французский из-за Макрона

Медведев назвал Макрона трусом на французском языке после переноса визита в Киев

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «трусом» из-за переноса визита в Киев. Свое мнение о европейском лидере он написал в соцсети X (бывшая Twitter), перейдя на французский язык.

«Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус!» — написал бывший премьер страны, используя французское слово trouillard.

При этом Медведев обратился к сотрудникам офиса Макрона с советом. «В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть», — добавил зампредседателя Совбеза России.

Затем Медведев уточнил, что первоначально писал пост утром, намекая на то, что в итоге Макрон отложил визит в столицу Украины.

«PS: Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать! Бедная Франция!» — написал Медведев и посочувствовал гражданам европейской страны.

Ожидалось, что Макрон посетит Киев в ближайшие дни. Однако президент Франции принял решение перенести поездку. По данным издания Politico, это произошло из-за разногласий с союзниками Парижа в политике по отношению к России.

Незадолго до визита Макрона 6 марта на территории Одессы во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса рядом с ними произошли взрывы.

В Минобороны России заявляли, что ракеты были выпущены по ангару в промышленном портовом районе города.

Ранее Медведев высказался о взрывах в Одессе, где был Зеленский.

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