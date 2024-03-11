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В проекте бюджета США заложили средства на «противодействие» России

На «противодействие агрессии РФ» в проекте бюджета США выделены $1,5 млрд

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Depositphotos

На «противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии» в проекте бюджета США на 2025 год заложены ассигнования в размере $1,5 млрд. Документ опубликован и направлен на рассмотрение конгресса.

В качестве обоснования указан «дополнительный запрос администрации США от октября 2023 года». Указанная сумма включает более $300 млн на закупку американского оборудования в регионе и $482 млн для Украины в ее противостоянии с Россией.

На «противодействие китайскому влиянию» в бюджете запрашиваются более скромные средства: $400 млн для соответствующего фонда и $241 млн в виде военной помощи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Для противодействия «российским злонамеренным действиям в Африке» также запланированы отдельные ассигнования в размере $25 млн.

11 марта стало известно, что Байден запросил у конгресса почти $20 млрд на модернизацию ядерного оружия и $2,2 млрд на закупки низкообогащенного урана для ликвидации зависимости от импорта этой продукции из России.

Ранее Белый дом запросил десятки миллиардов долларов на помощь Украине.

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